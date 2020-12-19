Клопп объяснил эмоциональную реакцию Мане на замену

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил эмоциональную реакцию нападающего Садио Мане на свою замену в матче 14-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (7:0). Форвард был заменен на 57-й минуте.

«Мане злился не из-за того, что вместо него выходит Мо. Он не был рад, потому что посмотрел на часы и не остался до исполнения штрафного удара».

«Но ты не можешь поспеть везде, игроки — тоже люди. После игры все было совершенно нормально», — цитирует Клоппа BBC.