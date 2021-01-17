Клопп: «Объяснения голевой засухе «Ливерпуля» нет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Действующие чемпионы АПЛ не могут забить в трех играх подряд.

— Если бы мы выиграли 1:0, я бы подумал, что все нормально, — цитирует BBC Клоппа. — Невозможно лишить «Манчестер Юнайтед» шансов в течение 90 минут. Они в отличной форме.

С учетом всего, что было сказано перед игрой — они летают, а мы бьемся — мои парни сегодня сыграли очень хорошо.

В первом тайме контрпрессинг был отличным, пасы были хорошими. Но мы не забили. Это самое главное в футболе.

Второй тайм был более открытым. У них было два отличных момента, но Алиссон сделал два классных сейва.

Объяснения нашей голевой засухе нет. Мы просто упускаем моменты. Нужно продолжать бороться и стараться игнорировать разговоры об этом. Это футбол, такое случается. Бывают моменты, когда ты не можешь объяснить, почему забиваешь. С «Кристал Пэлас» залетело все.

Мне нравится игра команды. Я видел много хороших индивидуальных моментов, и командная игра тоже была хорошей. Это не тот результат, который мы хотели, но тот, который получили.