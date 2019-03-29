Клопп – об Окслейд-Чемберлене: "Нам нужно спрятать его в тень"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о восстановлении полузащитника красных Алекса Окслейд-Чемберлена.

25-летний англичанин набирает форму после тяжелой травмы правого колена, полученной в матче Лиги чемпионов против "Ромы".

– Одной из самых больших ошибок, которые я совершал на пресс-конференциях, была чрезмерная радость возвращению Алекса. К игре с "Дерби" было приковано слишком много внимания.

Сейчас мы должны немного его спрятать в тень. Он будет тренироваться, а когда окажется полностью готов, я вам обязательно сообщу, – цитирует Клоппа сайт "Ливерпуля".

Окслейд-Чемберлен принял участие в игре за резервную команду "красных" с "Дерби Каунти", но не смог доиграть матч до конца из-за проблем с мышцами.