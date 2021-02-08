Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп — об игре Алиссона в матче с «Сити»: «Может, у него замерзли ноги?»

16:15
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру вратаря Алиссона Бекера в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).

В этой встрече футболист допустил две грубые ошибки, которые привели к голам. Ранее голкипер никогда не ошибался более одного раза в матче чемпионата Англии.

«Может, у него замерзли ноги? Такое возможно, хоть и звучит забавно», — цитирует Клоппа ESPN.

28-летний бразилец в этом сезоне провел 19 матчей за «Ливерпуль», пять из которых отстоял на ноль.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир