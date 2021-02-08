Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру вратаря Алиссона Бекера в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).

В этой встрече футболист допустил две грубые ошибки, которые привели к голам. Ранее голкипер никогда не ошибался более одного раза в матче чемпионата Англии.

«Может, у него замерзли ноги? Такое возможно, хоть и звучит забавно», — цитирует Клоппа ESPN.

28-летний бразилец в этом сезоне провел 19 матчей за «Ливерпуль», пять из которых отстоял на ноль.