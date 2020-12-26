Клопп о возможном уходе Салаха: «Нельзя удерживать людей в команде насильно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слухи о возможном уходе из команды нападающего Мохамеда Салаха.

«Честно говоря, я не знаю причин для ухода из «Ливерпуля». Для меня, наверное, единственный повод — это погода. Впрочем, нельзя удерживать людей насильно, мы так никогда не делали. Если футболист хочет уйти, мы не встанем на его пути. Просто я не понимаю, зачем уходить», — приводит Goal слова Клоппа.

В сезоне-2020/21 Салах забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи в 21 матче за «Ливерпуль». Ранее появлялись слухи о возможном переходе 28-летнего египтянина в «Реал» или «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.