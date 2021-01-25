Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Было много хороших вещей и несколько ошибок, связанных с голами. Если ты хочешь выиграть здесь, ты должен быть первым во всем, а мы этого не сделали. Мы можем извлечь что-то из этой игры, мы стараемся извлекать уроки из каждого матча. Это была тяжелая игра. Мы очень хотели победить, но сегодня наших усилий было недостаточно», — приводит слова Клоппа BBC Sport.