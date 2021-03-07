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Клопп — о поражении «Ливерпуля» от «Фулхэма»: «Гол стал для нас серьезным ударом»

19:51
Юрген Клопп. Фото Twitter
Юрген Клопп. Фото Twitter
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (0:1).

«Было понятно, что «Фулхэм» доставит нам проблемы, они в хорошей форме, крепкая команда. Мы считаем, что они должны остаться в АПЛ.

Мы могли оказать более сильное влияние на ход матча, но гол стал для нас серьезным ударом. Мы старались правильно на него отреагировать. Но в итоге не смогли забить, это большая проблема. В этом сезоне мы так и не смогли набрать форму. Парни обладают нужными качествами, но пока не могут проявить себя как следует», — цитирует Клоппа BBC.

После 27 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице. 10 марта подопечные Клоппа сыграют с «Лейпцигом». Начало — в 23.00 по московскому времени.

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