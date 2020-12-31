Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (0:0).

«В АПЛ выступают только хорошие команды. У нас были отличные моменты, чтобы забить. Соперники сильны, и такое случается регулярно. Мы можем играть лучше, но и в этом матче мы сделали более чем достаточно для победы.

У нас было, кажется, четыре стопроцентных момента. Раньше мы обыгрывали «Ньюкасл» и при меньшем количестве голевых шансов. Сегодня нам это не удалось, но мы принимаем такой итог. Я доволен увиденным.

Игроки разочарованы, и это нормально, но дело не в их игре. Очень хорошая игра, но не тот результат, на который мы рассчитывали», — приодит слова Клоппа BBC Sport.