Клопп о ничьей с «Арсеналом»: «Я бы предпочел наш гол вместо удаления у соперника»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Арсенала» (0:0).

«Я бы предпочел, чтобы мы забили вместо удаления у «Арсенала». Во втором тайме мы выглядели лучше, чем в первом, но этого все равно было недостаточно для достижения результата. Впрочем, у нас есть еще и второй матч, так что по сути у нас закончился только первый тайм. У меня никогда не было такого, что у моей команды не было шансов при 0:0 после перерыва», — приводит BBC слова Клоппа.

Второй матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится 20 января, начало встречи — в 22.45 (мск).