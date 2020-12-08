Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о молодых футболистах клуба.

Поскольку из-за травм выбыли основные защитники — Трент Александр-Арнолд, Виргил ван Дейк и Джо Гомес, — тренер привлек молодых футболистов «Ливерпуля». Речь идет о Кертисе Джонсе, Неко Уильямсе, Рисе Уильямсе и Каоимхине Келлехере.

«То, что Рис сделал в Лиге чемпионов, — исключительный момент, Неко провел два отличных матча подряд, Кертис играл так, как будто он был в клубе десять лет, а Каоимхин всегда был талантлив. Без этих футболистов мы бы пропали», — цитирует Клоппа France Football.

После 11 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 балла.