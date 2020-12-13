Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча с «Фулхэмом» (1:1) в рамках 12-го тура АПЛ.

— В первые полчаса мы были откровенно плохи, — цитирует Клоппа BBC. — В этот отрезок мы могли проиграть матч. После этого периода стало лучше, второй тайм был хорош. Могли забить больше.

Все здесь люди, и такое случается. Всем командам-участницам Лиги чемпионов было непросто. Возможно, в этом туре и мы это почувствовали.