Клопп — о матче с «Фулхэмом»: «В первые полчаса мы были откровенно плохи»
22:37
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог матча с «Фулхэмом» (1:1) в рамках 12-го тура АПЛ.
— В первые полчаса мы были откровенно плохи, — цитирует Клоппа BBC. — В этот отрезок мы могли проиграть матч. После этого периода стало лучше, второй тайм был хорош. Могли забить больше.
Все здесь люди, и такое случается. Всем командам-участницам Лиги чемпионов было непросто. Возможно, в этом туре и мы это почувствовали.
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