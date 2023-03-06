Клопп — о 7:0 с «Манчестер Юнайтед»: «Один из лучших матчей за долгое-долгое время»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил разгромную победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в 26-м туре АПЛ.

«Потрясающий результат, отличная игра. Мы провели один из лучших матчей за долгое-долгое время.

Послушайте, я знаю, что мы можем показывать хороший футбол. Конечно, мы можем играть лучше, чем во многих играх этого сезона. Когда ты проиграл предыдущую игру, ты хочешь немедленно снова стать лучшей версией себя", — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После победы над «МЮ» мерсисайдцы поднялись на пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Ливерпуль» на 1 очко опережает «Ньюкасл», но у «сорок» есть игра в запасе.