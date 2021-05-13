Клопп не верит, что трансферы Мбаппе и Холанда состоятся этим летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что трансферы Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо (оба — «Боруссия» Д) вряд ли состоятся.

«Рынок этим летом будет странным. Я часто слышу о возможных трансферах за огромные деньги: Мбаппе, Холанда, Санчо. Не думаю, что они состоятся летом. Футбольный мир на данный момент не тот, что был раньше», — цитирует Клоппа Goal.

Отметим, что на Холанда, Мбаппе и Санчо претендуют ряд топ-клубов, среди которых «Барселона», «Реал» и «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице. Сегодня, 13 мая, команда сыграет с «МЮ» в АПЛ.