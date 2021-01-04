Клопп не уверен, будет ли «Ливерпуль» покупать игроков в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не уверен в усилении команды в зимнее трансферное окно.

«У нас есть возможность решить проблемы с учетом нынешнего состава, я не знаю, будем ли мы кого-то зимой. Это трансферное окно очень сложное. Мало у кого есть деньги. Делать что-то просто ради того, чтобы сделать, сейчас бессмысленно. Нужно поступать правильно», — приводит Goal слова Клоппа.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице после 16 туров чемпионата Англии-2020/21. Мерсисайдцы опережают идущий вторым «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей.