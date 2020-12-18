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Клопп не ожидал, что его признают тренером года

05:11
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не ожидал победы в голосовании по определению лучшего тренера года по версии ФИФА. Немецкий специалист лишь по дополнительным показателям опередил Ханси Флика из «Баварии».

— Я этого не ожидал, — цитирует пресс-служба клуба Клоппа. — И ван Дейк сказал мне, что был удивлен не меньше меня! Конечно, не был готов к этому, но, конечно, должен сказать вам «Спасибо», и я это делаю, особенно от имени всего моего тренерского штаба. Без них меня бы здесь не было, и у нас не было бы того успеха. Бе игроков это было бы невозможно. Пару раз я говорил, что не очень верю в подобные индивидуальные награды для тренеров. Очевидно, что мы не можем изменить мир — приз получает одно лицо, но он предназначен для всего штаба, и я очень горжусь этим.

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