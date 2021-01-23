Клопп: «Не буду плакать как пятилетний ребенок, если «Ливерпуль» не купит защитника зимой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал работу клуба на трансферном рынке.

«Мне уже не пять лет, так что я не начну плакать, если не получу то, чего хочу. Если честно, я практически всю жизнь не получал то, что хотел. Да, центральный защитник бы нам помог. Станем ли мы забивать больше с его приходом? Не уверен. Станет ли стабильнее состав? Да, возможно. Но речь не об этом. Нам нужно улучшать игру нынешнего состава, а не расстраиваться из-за каких-то решений на рынке. В матче с «Бернли» центральный защитник не помог бы нам выиграть», — приводит Goal слова Клоппа.

«Ливерпуль» лишился основных защитников команды, Виргила ван Дейка и Джо Гомеза на длительный срок.