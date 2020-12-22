Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером в мире спорта по версии ведущей британской медиакомпания ВВС. Лучшей командой стал его «Ливерпуль».

В сезоне-2019/20 «красные» выиграли чемпионат Англии впервые за 30 лет. Команда Клоппа оторвалась от второй строчки на 18 очков и одержала самую раннюю победу в лиге в истории — за семь туров до конца.

«Моя команда заслуживает этого, потому что они проделали невероятную работу. Это смесь таланта, характера, желания и мощи топ-клуба. Все это сочетается. Момент, когда мы стали чемпионами, был невероятным», — поделился эмоциями Клопп.