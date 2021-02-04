Клопп назвал причины поражения «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью ВВС назвал причины поражения команды в матче 22-го тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

«Тот случай, когда радоваться вообще нечему. У нас были тяжелые игры на этой неделе, и команда оказалась не готова к матчу с «Брайтоном» как физически, так и психологически. Сейчас очень важно понять, почему мы проиграли, и найти выход из ситуации. Я очень сильно расстроен», — заявил немецкий специалист.

По состоянию на 4 февраля «Ливерпуль» находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 40 очками. Лидирует «Манчестер Сити», у «горожан» 47 очков и матч в запасе.