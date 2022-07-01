Клопп назвал Мохамеда Салаха лучшим футболистом в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после того, как форвард Мохамед Салах подписал новый контракт. Специалист отметил, что лучшие годы египтянина в английском клубе еще впереди.

«Я очень рад. Это лучшее решения для нас и для него. Теперь он принадлежит нам целиком. Это его клуб. Конечно, переговоры заняли какое-то время, но это абсолютно нормально. Лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Клопп также сказал, что футболист очень усердно работает и тренируется и является сильным игроком с физической точки зрения.

Сегодня, 1 июля, Салах заключил долгосрочное соглашение с «Ливерпулем». 30-летний футболист выступает за команду с 2017 года. Его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023 года.