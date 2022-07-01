Клопп назвал Мохамеда Салаха лучшим футболистом в мире
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после того, как форвард Мохамед Салах подписал новый контракт. Специалист отметил, что лучшие годы египтянина в английском клубе еще впереди.
«Я очень рад. Это лучшее решения для нас и для него. Теперь он принадлежит нам целиком. Это его клуб. Конечно, переговоры заняли какое-то время, но это абсолютно нормально. Лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Клопп также сказал, что футболист очень усердно работает и тренируется и является сильным игроком с физической точки зрения.
Сегодня, 1 июля, Салах заключил долгосрочное соглашение с «Ливерпулем». 30-летний футболист выступает за команду с 2017 года. Его предыдущий контракт был рассчитан до лета 2023 года.
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
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Лестер – Брентфорд
|- : -
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|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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