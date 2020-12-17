Клопп назвал лучший способ обороняться против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал заслуженной победу над «Тоттенхэмом» в 13-м туре чемпионата Англии (2:1). Также он отметил, что контролировать мяч — лучший способ обороны против «шпор».

— Хорошая игра против атакующей команды, — цитирует BBC Клоппа. — Владение мячом, которое мы показали, было невероятно хорошо. Это заслуженные три очка, и я счастлив. Гол «шпор»? Для меня, это офсайд. Они смотрели этот момент 20 раз, но я сразу как увидел, понял, что офсайд. Лучший способ защищаться против «Тоттенхэма» — постоянно держать мяч.