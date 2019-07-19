Клопп назвал главного фаворита чемпионата Англии сезона-2019/20

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о пользе конкуренции с "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

– Было бы здорово снова идти вровень с "Манчестер Сити", – цитирует The Telegraph Клоппа. – Уже ясно, что этот клуб – снова главный фаворит АПЛ.Впечатляет их решимость и жадность до побед.

Не думаю, что они смогли бы набрать 98 очков в минувшем сезоне, а мы – 97, если бы не наша конкуренция друг с другом. Мы преследовали друг друга в течение сезона, оказывали друг на друга давление, и вот к чему это привело.

По итогам сезона-2018/19 "Ливерпуль" занял второе место в чемпионате Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

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