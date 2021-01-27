Клопп назвал Абрамовича нетерпеливым из-за решения уволить Лэмпарда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отставку Фрэнка Лэмпарда с поста наставника «Челси».

«Фрэнк потерял работу, это тяжело. «Челси» проделал невероятную работу на трансферном рынке летом, нужно было немного времени. Сурово принимать решение об увольнении так рано. Мистер Абрамович (владелец «Челси», бизнесмен Роман Абрамович — прим. «СЭ») дает шансы, но это не самый терпеливый человек в мире. Соболезную Лэмпарду, ведь «Челси» — его клуб», — цитирует Liverpool Echo Клоппа.

Лэмпард был отправлен в отставку 25 января. Он работал в «Челси» с 2019 года. 26 января лондонский клуб объявил о назначении главным тренером Томаса Тухеля. Немецкий специалист заключил контракт до конца сезона-2021/22.