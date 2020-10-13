Клопп написал письмо поддержки 11-летнему мальчику, волнующемуся о поступлении в школу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на письмо 11-летнего Льюиса Балфа, который написал своему кумиру о своем беспокойстве по поводу поступления в среднюю школу. Как сообщает Liverpool Echo, мальчик был потрясен, когда получил ответ с несколькими мудрыми советами о том, как справиться с любыми тревогами.

«Привет, Льюис, могу я рассказать тебе секрет? Я тоже иногда нервничаю. Честно говоря, я бы начал волноваться, если бы не нервничал, потому что, когда это случается, у меня появляется шанс превратить энергию во что-то позитивное. Я знаю, что для мальчика твоего возраста может быть странно думать, что тренер «Ливерпуля» может чувствовать то же, что и ты, но это так. Вам не нужно беспокоиться о том, что происходит плохое. Как вы знаете, я проиграл несколько финалов, и это неприятное чувство, но с помощью семьи и друзей продолжал идти дальше. Если бы концентрировался на плохих моментах, знаю, что это было бы невозможно, поэтому, пожалуйста, будьте позитивны в отношении к себе и с нетерпением ждите блестящего времени, которое, как я знаю, будет у вас», — написал Клопп.