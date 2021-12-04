Клопп: «Надеюсь, Ориги попадется тренер, который будет выпускать его чаще, чем я»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 15-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).
«Очень сложный матч. «Вулверхэмптон» глубоко оборонялся и действовал на контратаках, и было действительно тяжело, потому что нет никого быстрее Адама Траоре.
Дивок Ориги — легенда! Он принес нам победу, и это отличная история. Он прекрасный форвард. По различным причинам он играет не так много, но я надеюсь, что однажды ему попадется тренер, который будет выпускать его чаще, чем я», — цитирует Клоппа BBC.
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