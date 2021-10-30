Клопп: «На необитаемый остров взял бы с собой Гвардиолу и Фарке»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого из специалистов взял бы с собой на необитаемый остров.
«Оказаться на необитаемом острове — ужасный сценарий. С собой я бы взял Хосепа Гвардиоду и Дани Фарке. Мне нравится Дани, а Пеп меня вдохновляет. Мы бы с ним общались на разные темы, не только о футболу», — цитирует Клоппа Sky Sport.
Ранее немец заявил, что считает Гвардиолу лучшим тренером в мире.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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