Клопп: «Ливерпуль» не смотрит на «Челси», «Вест Хэм» и остальных, нам надо побеждать в своих матчах»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:0).

«Прекрасная игра. Мы контрпрессинговали на высочайшем уровне, это очень важно. В целом, команда защищалась именно так, как следует. Я действительно рад тому, как мы сыграли, и трем очкам в особенности. Мы не смотрим на «Челси», «Вест Хэм» и остальных. Нам надо побеждать в своих матчах, но, учитывая ситуацию, нужно, чтобы другие команды проигрывали», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 42 очка и девятая позиция.