Клопп: «Ливерпуль» не смотрит на «Челси», «Вест Хэм» и остальных, нам надо побеждать в своих матчах»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (3:0).
«Прекрасная игра. Мы контрпрессинговали на высочайшем уровне, это очень важно. В целом, команда защищалась именно так, как следует. Я действительно рад тому, как мы сыграли, и трем очкам в особенности. Мы не смотрим на «Челси», «Вест Хэм» и остальных. Нам надо побеждать в своих матчах, но, учитывая ситуацию, нужно, чтобы другие команды проигрывали», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает пятое место. У «Арсенала» 42 очка и девятая позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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