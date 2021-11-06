Клопп: «Ливерпуль» — не лучшая команда мира»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, считает ли свою команду лучшей в мире.
«Ливерпуль» – не лучшая команда мира, – приводит слова Клопп Sky Sports. – Нам это никогда не было интересно. Мы хотим иметь возможность победить лучшую команду мира, кем бы она ни была. «Ливерпуль» должен побеждать, потому что у болельщиков большие надежды, они ожидают от нас побед, а не поражений. Постоянно быть под серьезным давлением – непростая задача".
После 10 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» 22 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов мерсисайдская команда с 12 очками после четырех туров возглавляет группу B и досрочно вышел в 1/8 финала.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю