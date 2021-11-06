Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, считает ли свою команду лучшей в мире.

«Ливерпуль» – не лучшая команда мира, – приводит слова Клопп Sky Sports. – Нам это никогда не было интересно. Мы хотим иметь возможность победить лучшую команду мира, кем бы она ни была. «Ливерпуль» должен побеждать, потому что у болельщиков большие надежды, они ожидают от нас побед, а не поражений. Постоянно быть под серьезным давлением – непростая задача".

После 10 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» 22 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов мерсисайдская команда с 12 очками после четырех туров возглавляет группу B и досрочно вышел в 1/8 финала.