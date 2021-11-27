Клопп критично оценил игру «Ливерпуля» после крупной победы над «Лестером»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (4:0).
«Честно говоря, я недоволен теми моментами, которые мы позволили создать у своих ворот. У меня нет проблем с тем, что Алиссон делает фантастические сейвы, но соперник не должен дважды выходить один на один, это очеивдно. Над этим надо еще поработать.
Если мы выиграем со счетом 1:0, я тоже буду счастлив», — сказал Клопп.
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