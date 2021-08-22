Клопп: «Холанн в «Ливерпуле»? У меня нет его номера»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлине Холанне.
«Холанн — сила природы, которая развивает собственную энергию. Он очень интересный игрок. К тому, же он довольно забавный. Может ли он перейти в «Ливерпуль»? У меня нет его номера» — цитирует Клоппа Bild.
Норвежец выступает в «Боруссии» с января 2020 года. В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за команду, на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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