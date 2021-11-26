Клопп хочет видеть Рэмси в «Ливерпуле»
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может стать игроком «Ливерпуля». Главный тренер «красных» Юрген Клопп хочет видеть 30-летнего валлийца в своей команде, сообщает ESPN.
«Юве» хоте расстаться с дорогостоящим игроком, чтобы сократить зарплатную ведомость.
В сезоне-2021/22 Рэмси принял участие в 5 матчах «Ювентуса» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
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