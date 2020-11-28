Клопп хочет сохранить Вайналдума в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что хочет, чтобы полузащитник Джорджиньо Вайналдум продлил контракт с клубом.

— Я был бы счастлив, если бы Вайналдум остался, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Я доволен его игрой, и вы можете это заметить, если посмотрите, как часто он выходит на поле. Надеюсь, это продолжится и в будущем.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 15 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Контракт 30-летнего голландца действует до конца сезона-2020/21.