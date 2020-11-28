Клопп хочет сохранить Вайналдума в «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что хочет, чтобы полузащитник Джорджиньо Вайналдум продлил контракт с клубом.
— Я был бы счастлив, если бы Вайналдум остался, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Я доволен его игрой, и вы можете это заметить, если посмотрите, как часто он выходит на поле. Надеюсь, это продолжится и в будущем.
В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 15 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Контракт 30-летнего голландца действует до конца сезона-2020/21.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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