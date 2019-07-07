Клопп хочет, чтобы "Ливерпуль" привык к победам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что победа в Лиге чемпионов должна придать игрокам мерсисайдцев больше уверенности и помочь в будущем. Он также выразил желание, чтобы подобное происходило гораздо чаще.

– Конечно, мы двигаемся дальше после победы в Лиге чемпионов, – приводит пресс-служба клуба Клоппа. – И дело не в том, что победа в Лиге чемпионов в прошлом. Почему мы должны о ней забывать? Эта победа должна придать парням больше уверенности и помочь в будущем – это важно. Но если все, что у вас есть – это уверенность, то у вас не будет никаких шансов. И речь не идет о том, чтобы быть окончательно удовлетворенными, довольными своим достижением.

Мы действительно прочувствовали, какого это – мы играли в финале, выиграли его. Это то, к чему вы можете привыкнуть. Вы хотите, чтобы это происходило гораздо чаще.Это было что-то особенное, поэтому мы не сможем об этом забыть. Когда вы оглянетесь на карьеру, и никто не может отнять это у вас.

Клопп стал главным тренером "Ливерпуля" 8 октября 2015 года. Он дважды выводил команду в финалы еврокубков, в которых неизменно проигрывала: сначала в мае 2016-го в финале Лиги Европы "Севилье", а затем в мае 2018-го – в финале Лиги чемпионов "Реалу". Однако второй по счету финал Лиги чемпионов с мерсисайдцами закончился для специалиста успешно. "Ливерпуль" стал обладателем трофея, обыграв "Тоттэнхем" со счетом 2:0.