Клопп готов после завершения карьеры часами говорить о футболе с Гвардьолой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолу умным специалистом.

«Может быть, когда мы с Пепом закончим карьеру, могли бы встретиться где-нибудь и сидеть вместе часами и часами просто говорить о разных вещах, которые мы видели в этой игре. Это было бы интересно», — цитирует Mirror Клоппа.

10 апреля состоится матч 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После 30 туров АПЛ «горожане» набрали 73 очка и занимают первое место в турнирной таблице, опережая мерсисайдцев на один балл.