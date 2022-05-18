Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Саутгемптоном» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии признал, что чемпионство маловероятно.

«То, как мы сыграли с девятью заменами в стартовом составе, выдающейся результат. Мы не выпадали из игры. Были периоды, когда мы недостаточно хорошо контролировали мяч, но смогли забить. Лучшая игра, невероятная производительность, девять замен. Все сработало благодаря игрокам. Если бы это не сработало, 1000% ответственности лежало бы на мне.

Конечно, чемпионство маловероятно, потому что «Сити» играет дома против «Астон Виллы», и нам с «Бернли» будет тяжело, они борются за выживание, но это футбол. Я думаю, что «Сити» стал чемпионом [в 2019 году] благодаря 11 миллиметрам. Если кто-то хочет, чтобы мы стали чемпионами, то мы должны сначала победить, а «Астон Вилле» нужно получить очко в игре с «Сити». Возможно, это маловероятно, но возможно. Этого достаточно», — цитирует BBC Клоппа.

«Ливерпуль» с 89 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 1 очко, поэтому судьба чемпионства решится в последнем туре.