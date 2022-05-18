Клопп — о чемпионстве «Ливерпуля»: «Возможно, это маловероятно, но возможно»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Саутгемптоном» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии признал, что чемпионство маловероятно.
«То, как мы сыграли с девятью заменами в стартовом составе, выдающейся результат. Мы не выпадали из игры. Были периоды, когда мы недостаточно хорошо контролировали мяч, но смогли забить. Лучшая игра, невероятная производительность, девять замен. Все сработало благодаря игрокам. Если бы это не сработало, 1000% ответственности лежало бы на мне.
Конечно, чемпионство маловероятно, потому что «Сити» играет дома против «Астон Виллы», и нам с «Бернли» будет тяжело, они борются за выживание, но это футбол. Я думаю, что «Сити» стал чемпионом [в 2019 году] благодаря 11 миллиметрам. Если кто-то хочет, чтобы мы стали чемпионами, то мы должны сначала победить, а «Астон Вилле» нужно получить очко в игре с «Сити». Возможно, это маловероятно, но возможно. Этого достаточно», — цитирует BBC Клоппа.
«Ливерпуль» с 89 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет 1 очко, поэтому судьба чемпионства решится в последнем туре.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|
2
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91-25
|89
|
3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73-31
|70
|
4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|
5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56-47
|66
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|
8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|
9
|Брайтон
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|
10
|Лестер
|36
|13
|9
|14
|57-57
|48
|
11
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|42-61
|46
|
12
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|
13
|Кр. Пэлас
|36
|10
|15
|11
|47-43
|45
|
14
|Астон Вилла
|36
|13
|5
|18
|49-50
|44
|
15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42-63
|40
|
16
|Эвертон
|36
|10
|6
|20
|39-59
|36
|
17
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|
18
|Бернли
|36
|7
|13
|16
|32-50
|34
|
19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|
20
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|1 : 1
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|2 : 1
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 2
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|0 : 3
|11.05
|22:15
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|1 : 5
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|26
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7