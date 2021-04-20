Клопп: «Фанаты «Лидса» кричали на нас так, как будто мы приняли решение о Суперлиге, но это не так»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 32-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (1:1) прокомментировал создание Суперлиги.

«Я уже столько всего сказал. Мы не участвовали в процессе. Мы команда и с гордостью носим форму клуба. Кто-то принял решение между владельцами в мировом футболе, и мы не знаем, почему. Мы лицо клуба и приехали сюда, а фанаты «Лидса» кричали на нас так, как будто мы приняли решение, но это не так. Клуб больше, чем все мы, нам не нужно забывать об этом. Я не забываю, поэтому принимаю критику за все, за что несу ответственность, но команда не участвовала в этом процессе, и я тоже.

Ситуация изменится в будущем, может быть, не сейчас, а через несколько лет. УЕФА приняла решение о Лиге чемпионов, стало больше игр, чем раньше, и я сказал, что мне не нравится, но они продолжили. Когда мы будем играть все эти матчи? Все это я говорил достаточно часто, но изменило ли это что-нибудь? Нет. Такова ситуация», – приводит слова Клоппа BBC Sport.

Ранее 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах под их эгидой.