Клопп допустил, что Филлипс может покинуть «Ливерпуль» зимой
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможной продаже защитника Натаниэла Филлипса.
«Он прогрессирует практически во всем, но практически не играет. Жизнь иногда бывает несправедливой. Мы не можем удерживать Натаниэла вечно, это очевидно. Он был нужен нам в первую половину сезона, просто для безопасности на случай травм. Посмотрим, что случится в грядущее трансферное окно», — приводит Goal слова Клоппа.
В сезоне-2021/22 Филлипс провел 3 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Вест Хэм».
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/phillips-improvement-liverpool-lewandowski-klopp/blt842348cb74d9923c
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