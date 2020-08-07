Клопп — да, Гвардьола — нет. Список лучших тренеров сезона в Англии
15:27
Английская премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона-2019/20.
На награду претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»). В список не попал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола, который занял со своей командой второе место по итогам сезона.
Голосование будет длиться на сайте АПЛ до 10 августа.
The nominations are in!— Premier League (@premierleague) August 7, 2020
Vote for your @BarclaysFooty Manager of the Season: https://t.co/Pog06329vc#PLAwards pic.twitter.com/tV08RbWRZf
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