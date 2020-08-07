Английская премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона-2019/20.

На награду претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»). В список не попал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола, который занял со своей командой второе место по итогам сезона.

Голосование будет длиться на сайте АПЛ до 10 августа.