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Клопп — да, Гвардьола — нет. Список лучших тренеров сезона в Англии

15:27
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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Английская премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона-2019/20.

На награду претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»). В список не попал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола, который занял со своей командой второе место по итогам сезона.

Голосование будет длиться на сайте АПЛ до 10 августа.

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