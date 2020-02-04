Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет присутствовать на переигровке четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери».

Как сообщает Goal.com, тренер будет смотреть матч по ноутбуку. В этом матче за «красных» будут выступать игроки молодежного состава. Руководить командой будет Нил Критчли, главный тренер «Ливерпуля» U 23.

Первый матч завершился вничью — 2:2. Ответная игра состоится сегодня в Ливерпуле и начнется в 22.45 по московскому времени.