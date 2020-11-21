Клопп: «Будет ли «Ливерпуль» покупать защитника зимой? Не уверен, что нам это нужно»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп — о трансферных планах команды и проблемах с защитниками.
— Не знаю, что мы будем делать в январе, я без понятия, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Мы можем найти решение вне команды, это очевидно, но сейчас мы должны справляться с теми, кто есть в составе. Не хочу сравнивать ситуации, но в 2008 году, когда я только пришел в «Боруссию», у меня было 2 центральных защитника: Хуммельс и Суботич, которым было по 20 лет. В итоге, мы использовали эту пару еще много лет.
В «Ливерпуле» есть молодые и талантливые ребята, плюс у нас есть опытные игроки. Надеюсь, через пару недель вылечатся полузащитники, которые могут выполнять оборонительные задачи. Так что пока я не в курсе, будем ли мы кого-то покупать в январе. Я даже не знаю, нужно ли нам это. Сейчас все хорошо. Мы используем тех, кто есть, и пока что я доволен всеми.
Центральные защитники «Ливерпуля» Виргил ван Дейк и Джо Гомес выбыли на длительный срок, у обоих — серьезные травмы колена.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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