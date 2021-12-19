Клопп: «Безусловно, судья должен был удалять Кейна»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывал своего недовольства после завершения матча 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2).

«Было много вещей, которые оказали влияние на игру, но здесь лучше передать несколько вопросов мистеру Тирни. Безусловно, он должен был удалять Кейна. Окей, вы можете дать Роббо красную карточку. Это не самый умный поступок, и, наверное, заслуживает красной. Но Харри поднял прямую ногу слишком высоко. Если бы нога Роббо твердо стояла на земле, то просто сломалась.

У нас ВАР считает, что стоит посмотреть момент Робертсона. Окей, а зачем он в других ситуациях? Почему не пересмотрели желтую Кейну? Почему не смотрели падения Жоты? Мистер Тирни объяснил мне, что Диогу остановился умышленно и ждал фола. Но ведь перед ударом всем нужно остановиться, вы не можете бить и бежать одновременно.

Ты имеешь возможность просмотреть момент снова, но нет. Я не понимаю. Понятия не имею, какие проблемы у Тирни со мной», — цитирует Клоппа ВВС.