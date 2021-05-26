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Клинсманн заявил, что готов возглавить «Тоттенхэм»

10:12
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Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсманн заявил, что готов возглавить «Тоттенхэм».

«Конечно, если бы ко мне обратились из «Тоттенхэма», то меня бы это заинтересовало. У президента «шпор» Дэниэла Леви есть мой номер, он может позвонить мне в любое время. «Тоттенхэм» — это тот вариант, который стоит рассмотреть. В мире футбола все быстро меняется. Я никогда не думал, что буду тренировать сборную Германии или США. Нужно оставаться открытым к любым вызовам. «Тоттенхэм» — почему бы и нет?», — цитирует Sky Sports слова Клинсманна.

Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» в качестве футболиста с 1994 по 1995 год. Последним местом работы 56-летнего немца была берлинская «Герта». Специалист покинул клуб в феврале 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11675/12316809/jurgen-klinsmann-talks-possible-tottenham-return-harry-kanes-future-and-england-expectations-at-euro-2020

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