Бывший главный тренер сборной Германии и «Баварии» Юрген Клинсманн заявил, что готов возглавить «Тоттенхэм».

«Конечно, если бы ко мне обратились из «Тоттенхэма», то меня бы это заинтересовало. У президента «шпор» Дэниэла Леви есть мой номер, он может позвонить мне в любое время. «Тоттенхэм» — это тот вариант, который стоит рассмотреть. В мире футбола все быстро меняется. Я никогда не думал, что буду тренировать сборную Германии или США. Нужно оставаться открытым к любым вызовам. «Тоттенхэм» — почему бы и нет?», — цитирует Sky Sports слова Клинсманна.

Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» в качестве футболиста с 1994 по 1995 год. Последним местом работы 56-летнего немца была берлинская «Герта». Специалист покинул клуб в феврале 2020 года.