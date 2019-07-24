Клайн травмировал крестообразную связку

Защитник "Ливерпуля" Натаниэл Клайн выбыл на длительный срок из-за травмы передней крестообразной связки, сообщает официальный сайт клуба. Игрок не поехал с командой в Нью-Йорк для участия в предсезонном туре. Вместо этого он вернулся в Мелвуд.

- Мы все очень расстроены из-за Клайни, - сказал главный тренер "красных" Юрген Клопп. - Он тренировался и играл очень хорошо, был в отличной форме.

Очевидно, что такая травма - не очень приятный момент для любого игрока, но, к счастью, врачи говорят, что она не очень сложная. Это значит, что его восстановление будет проходить по стандартной схеме. Мы поддержим его всеми возможными способами и будем ждать его скорейшего возвращения на поле.

Травму "крестов" Клайн получил в товарищеской игре с "Боруссией" из Дортмунда (2:3). Обычно восстановление после подобных повреждений занимает порядка полугода.