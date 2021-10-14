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Раньери прокомментировал свое назначение в «Уотфорд»

Клаудио Раньери высказался по поводу своего назначения в «Уотфорд»
11:53
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Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери высказался по поводу своего назначения в английский клуб.

«А почему нет? Я очень молод. Не ощущаю себя на свой возраст, в Италии это нормально. В Англии это не было бы нормально. Но даже здесь многие клубы изменились», — цитирует Раньери BBC.

С 2000 по 2004 год Раньери работал с «Челси», с 2015-го по 2017-й — с «Лестером», с 2018-го по 2019-й итальянец возглавлял «Фулхэм». 4 октября 69-летний итальянец подписал контракт с «Уотфордом» до конца сезона-2022/23.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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