Клаудио Браво показал, как тренируется в домашних условиях, делая эффектные сэйвы

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво опубликовал в Instagram несколько видеороликов. 37-летний чилиец показал, как тренируется в домашних условиях, так как находится на самоизоляции из-за коронавируса. В одном из видео он сделал эффектный сэйв, догнав в полете мяч, который летел в ворота.

«Таким образом вы не потеряете магию и концентрацию», — написал Браво.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 17 на 18 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 231 990 человек. Умерших — 153 252, выздоровевших — 568 218. По данным Роспотребнадзора на день 17 апреля, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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