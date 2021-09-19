Клаттенбург заявил, что Клопп не умеет проигрывать

Бывший футбольный судья Марк Клаттенбург высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Блестящий тренер, но не умеет проигрывать. Впервые я встретился с ним в апреле 2014 года. Его дортмундская «Боруссия» проиграла «Реалу» со счетом 0:3 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

После игры я вышел из раздевалки, и защитник «Реала» Марсело с женой попросили сфотографироваться. Это была личная фотография на их телефон, поэтому я сказал, что да, без проблем. Клопп прошел мимо как раз в тот момент, когда делалась фотография. «О, так вот почему мы проиграли, не так ли?» — сказал он. Его тон не был ироничным или дружелюбным, он был язвительным.

«Вам повезло, что вы проиграли всего со счетом 0:3», — сказал я. Тот факт, что мы были в Мадриде, вероятно, дал мне немного бравады, чтобы ответить. Меня раздражало, когда тренеры не могут проиграть достойно.

Клопп никогда не умел проигрывать. Когда он выигрывал, он был счастлив, он был веселым. Когда дела шли не так, как надо, он начинал раздражаться", — приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.

Клаттенбург завершил судейскую карьеру в 2020 году. Он обслуживал матчи высшего английского дивизиона с 2004 по 2017 год. Пиком его карьеры стал 2016 год, когда он отработал финалы Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы.