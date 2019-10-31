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Кивин Келлехер: «Атмосфера была потрясающей, я никогда не испытывал ничего подобного»

04:03
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Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер после победы над «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка лиги признался, что много работал по отражению пенальти. Команды забили по 5 голов, а победитель определился в серии одиннадцатиметровых.

— Я проделал большую работу с тренером по отражению пенальти, — цитирует BBC Келлехера. — Это была безумная игра для вратарей, у меня не было времени моргнуть. Выиграть в серии пенальти перед своими фанатами — это то, о чем все мечтают. Атмосфера была потрясающей, я никогда не испытывал ничего подобного.

Ливерпуль — Арсенал

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