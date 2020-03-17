Киран Триппьер назвал единственную команду из Англии, ради которой готов уйти из «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер заявил, что в Англии есть только одна команда, ради которой он готов вернуться из Испании на родину.

— Я хочу играть на высоком уровне настолько долго, насколько смогу, — цитирует Goal.com Триппьера. — У меня еще 2 года по контракту с «Атлетико», когда он подойдет к концу, мне будет 32. Если говорить о моем желании вернуться в Англию, то есть только одна команда, в которую я бы перешел — «Бернли». Хочу закончить там карьеру, под руководством главного тренера команды Шона Дайча. У нас с ним прекрасные отношения, мы до сих пор поддерживаем контакт.

Триппьер выступал за «Бернли» с 2011 по 2015 год, на его счету 6 голов и 37 результативных передач в 185 матчах за команду.