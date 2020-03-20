Киран Тирни: «Вывихнул плечо трижды за 10 минут и понял, что выбыл надолго»

Защитник «Арсенала» Киран Тирни рассказал о том, как получил травму. Он повредил плечо еще в 16-м туре чемпионата Англии, перенес операцию и выбыл из строя на три месяца. Недавно он вернулся к тренировкам.

— В психологическом плане это был, пожалуй, самый тяжелый момент в жизни, — цитирует A Bola Тирни. — Я сразу подумал: «Теперь мне предстоит операция». Я понял это. Вывихнул плечо трижды за десять минут. Такого быть не может. А потом я подумал, что вылетел на несколько месяцев. Понимал, что произошло что-то страшное. Это было видно по моему лицу.