Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

28 августа 2025, 03:55

Грин: «Этот матч с «МЮ» надолго останется в истории клуба»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Гримсби Таун» Киран Грин прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:2, пен. — 12:11) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

«Это невероятно. Думаю, этот матч надолго останется в истории клуба. Я знаю, что многие болельщики ждали этого с нетерпением, мы тоже ждали, так что, я думаю, он останется в памяти навсегда. Перед серией пенальти тренер сказал нам: «Ребята, все давление лежит на них», и это действительно было так», — приводит BBC слова Грина.

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Гримсби Таун» встретится с «Шеффилд Уэнсдей».

Брайан Мбемо (слева) после промаха в&nbsp;серии пенальти.«МЮ» страшно опозорился: вылетел от команды 4-й лиги! Состав «Гримсби» — в 250 раз дешевле
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Установку «Локо» давали болельщики, Черчесов не смог снять еще один «скальп» с лидеров. Что произошло в матче «Локомотив» – «Ахмат»
Форвард ЦСКА Лусиано Гонду получил красную карточку на 17-й минуте матча с «Динамо»
В России началась короткая рабочая неделя после длинных праздников
В парламент Венгрии внесли проект о заморозке конфискованного у украинцев золота
«Это новый Большунов». Мировое лыжное сообщество признало звездный статус Коростелева
Клебо оценил перспективы Коростелева войти в элиту лыжников на Кубке мира
Популярное видео
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 8 марта
«Торпедо» — «Родина»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Родина»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
РПЛ: видео всех голов 20-го тура 7 марта
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Сокол»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Уоррен — о победе над «МЮ»: «Просто сюрреалистично»

Аморим: «При всем уважении, когда проигрываешь команде четвертого дивизиона, дело не во вратаре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 20 7 3 59-22 67
2
 Ман. Сити 29 18 6 5 59-27 60
3
 Астон Вилла 29 15 6 8 39-34 51
4
 МЮ 29 14 9 6 51-40 51
5
 Челси 29 13 9 7 53-34 48
6
 Ливерпуль 29 14 6 9 48-39 48
7
 Брентфорд 29 13 5 11 44-40 44
8
 Эвертон 29 12 7 10 34-33 43
9
 Фулхэм 29 12 4 13 40-43 40
10
 Борнмут 29 9 13 7 44-46 40
11
 Сандерленд 29 10 10 9 30-34 40
12
 Ньюкасл 29 11 6 12 42-43 39
13
 Кр. Пэлас 29 10 8 11 33-35 38
14
 Брайтон 29 9 10 10 38-36 37
15
 Лидс 29 7 10 12 37-48 31
16
 Тоттенхэм 29 7 8 14 39-46 29
17
 Вест Хэм 29 7 7 15 35-54 28
18
 Нот. Форест 29 7 7 15 28-43 28
19
 Бернли 29 4 7 18 32-58 19
20
 Вулверхэмптон 30 3 7 20 22-52 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.03 15:30 Вест Хэм – Ман. Сити - : -
14.03 18:00 Бернли – Борнмут - : -
14.03 18:00 Кр. Пэлас – Лидс - : -
14.03 18:00 Сандерленд – Брайтон - : -
14.03 20:30 Челси – Ньюкасл - : -
15.03 17:00 Арсенал – Эвертон - : -
15.03 17:00 МЮ – Астон Вилла - : -
15.03 17:00 Нот. Форест – Фулхэм - : -
15.03 19:30 Ливерпуль – Тоттенхэм - : -
16.03 23:00 Брентфорд – Вулверхэмптон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 22
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 18
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 15
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 14
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 8
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 7
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 8
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 24 1 8
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 7
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости