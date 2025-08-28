Грин: «Этот матч с «МЮ» надолго останется в истории клуба»

Полузащитник «Гримсби Таун» Киран Грин прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:2, пен. — 12:11) в матче второго раунда Кубка английской лиги.

«Это невероятно. Думаю, этот матч надолго останется в истории клуба. Я знаю, что многие болельщики ждали этого с нетерпением, мы тоже ждали, так что, я думаю, он останется в памяти навсегда. Перед серией пенальти тренер сказал нам: «Ребята, все давление лежит на них», и это действительно было так», — приводит BBC слова Грина.

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Гримсби Таун» встретится с «Шеффилд Уэнсдей».