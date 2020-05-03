Kick Off составил топ-10 богатейших владельцев клубов мира. В рейтинг попал Абрамович

Африканский сайт Kick Off опубликовал рейтинг самых богатых владельцев клубов мира на основе данных Business Insider. Его возглавил шейх Мансур ибн Зайд Аль, которому принадлежит «Манчестер Сити». Его состояние оценивается в 30 миллиардов долларов.

Второй — Дитрих Матешиц, ему принадлежит франшиза «Ред Булл». Третий — Андреа Аньелли из «Ювентуса». Владелец «Челси» Роман Абрамович занимает четвертое место в рейтинге. Его состояние оценивается в 12,4 миллиарда долларов.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов евро. За это время английский клуб выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы (дважды), клубный чемпионат мира, чемпионат Англии (5), Кубок (5) и Суперкубок страны (2).